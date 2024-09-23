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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать третьего сентября 2024 года около 13.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.