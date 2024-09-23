Власти Ливана заявили о гибели 100 человек в результате ударов Израиля

Жертвами ударов ВВС Израиля по югу Ливана стали 100 человек, ранены более 400, сообщил канал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский Минздрав. Это стало максимальным количеством погибших за день за почти год конфликта, отмечает AFP. По предварительным данным ведомства, в числе жертв — дети, женщины и работники экстренных служб.