Власти Ливана заявили о гибели 100 человек в результате ударов Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары более чем по 300 объектам ливанского движения «Хезболла», передает The Times of India. ЦАХАЛ утверждает, что «Хезболла» размещает крылатые ракеты внутри жилых домов. Израильские военные советуют гражданским лицам, проживающим в домах и районах, используемых «Хезболлой» в военных целях, «немедленно покинуть зону риска ради собственной безопасности».
17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы разных устройств связи: пейджеров, ноутбуков, раций. В результате погибли свыше 30 человек, пострадали более 4 тыс. «Хезболла» возложила ответственность на Израиль, эту версию подтверждают западные СМИ. Израиль причастность к атаке отверг.
20 сентября Израиль нанес удар по Бейруту. По данным Минздрава Ливана, погибли 37 человек, в том числе командующий спецоперациями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.