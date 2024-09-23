Потери ВСУ и отражение попыток прорыва. Ситуация в Курской области

За сутки потери противника составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Одного военнослужащего ВСУ взяли в плен.