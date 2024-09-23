Потери ВСУ и отражение попыток прорыва. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий Киев потерял до 16 400 человек.
Российские военные за сутки отразили две попытки противника прорваться через границу в направлении Нового Пути.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово.
Они также отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово.
Российские военные поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Одного военнослужащего ВСУ взяли в плен.
Всего за время боевых действий Киев потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
Заявления Алаудинова
Иностранные специалисты в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области выполняли самую грязную работу, в том числе убивали мирных жителей, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он добавил, что в первые дни вторжения ВСУ, по словам жителей региона, в населенных пунктах была слышна иностранная речь.
Обращения жителей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об огромном количестве обращений, связанных с преступлениями киевского нацистского режима в Курской области.
Она добавила, что информации о жителях, вывезенных ВСУ с территории региона, нет.
По словам Москальковой, следственные органы возбудили 36 уголовных дел по предоставленным данным об издевательствах украинских военных над гражданским населением.
Порядка 270 человек, ранее пропавших без вести, удалось найти во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района Курской области, 118 из них были в розыске по запросам родственников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.