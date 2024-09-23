Суд признал законным обыск у Бакальчука

18 сентября в офисе компании Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошла стрельба, в результате пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных травм погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Всего были арестованы 30 человек.