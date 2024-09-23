Украинский эксперт назвал вероятным отход ВСУ из Селидова, Дзержинска и Угледара

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время с большой вероятностью покинут Селидово, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Угледар на подконтрольной Киеву территории ДНР. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Константин Машовец.
«Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидова, Торецка и Угледара», — написал Машовец в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Согласно имеющейся у него информации, «это очень вероятный сценарий развития событий в ближайшее время».
По данным Минобороны РФ, российские подразделения продолжают продвижение в глубину обороны противника в ДНР, нанося поражение живой силе и технике ВСУ. 23 сентября в силовых структурах сообщили ТАСС, что ВСУ пытаются вывести первые несколько групп военнослужащих из Угледара. Согласно информации собеседника агентства, на юго-востоке города украинские солдаты также оставили многие позиции.