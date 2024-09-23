Украинский эксперт назвал вероятным отход ВСУ из Селидова, Дзержинска и Угледара

«Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидова, Торецка и Угледара», — написал Машовец в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).