По делу Тимура Иванова арестовали особняк в Чистом переулке в Москве

Речь идет о двух нежилых помещениях: одно площадью почти в 650 квадратных метров, второе — свыше 330. Cогласно сервисам проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке, одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей (по кадастровой стоимости).
Согласно судебным материалам, недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Если суд признает обвиняемых виновными, то может оштрафовать их на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Кроме того, у них могут конфисковать имущество, полученное в результате коррупционных преступлений.