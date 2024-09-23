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В Ливане сообщили о гибели 182 человек в результате израильского авиаудара

Количество погибших в результате израильских авиаударов по населенным пунктам на юге Ливана возросло до 182 человек, а число раненых составляет 727 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось о 100 погибших и более 400 пострадавших.

Эскалация конфликта, сопровождающаяся усилением атак с обеих сторон, началась после серии взрывов устройств связи на территории Ливана 17 и 18 сентября. Десятки людей погибли, около 3 тыс. получили ранения. Вскоре Израиль осуществил авиаудар по жилому зданию в южном пригороде Бейрута, что привело к гибели свыше 50 человек, среди которых оказался командир спецопераций «Хезболлах» Ибрагим Акиль. В ответ шиитские бойцы атаковали израильскую авиабазу Рамат-Давид и оборонный завод «Рафаэль» на севере Хайфы.