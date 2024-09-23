Financial Times: Россия «крушит» украинские силы на Донбассе

Российские войска в последние недели оперативно добились значительных территориальных успехов в Донецком регионе, воспользовавшись нехваткой ресурсов и грубыми ошибками Киева. Наступление продолжается.

Источник: Reuters

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В августе российское наступление в Донецком регионе набрало обороты, пишет Financial Times.

Киев тогда надеялся, что вторжение в Курскую область заставит Кремль перебросить ресурсы из Донецка, но просчитался — этого не произошло.

Вместо этого российские войска заняли несколько городов, продвинувшись на расстояние 8 километров от Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) и сейчас находятся всего в 4 километрах от Мирнограда. Российская армия обрушила всю свою мощь на эти логистические узлы в попытке взять их до конца года.

Покровск и Мирноград жизненно важны для украинской обороны Украины, пишет FT. Если они падут, это поставит под угрозу такие крупные города, как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск и значительно усилит стратегические позиции России в регионе, предупреждают украинские командиры. Кроме того, взятие этих узлов нанесет урон моральному духу украинской армии.

Основная стратегия России осталась прежней: подавление украинских сил чистой мощью и преимуществом в ресурсах.

Украинские военные жалуются на то, что их силы иногда уступали по численности русским в соотношении 1:8 и что на каждый выпущенный снаряд русские выпускали как минимум 10 снарядов.

Но, как пишет FT, также нельзя не отметить, что российские войска адаптировались и извлекли уроки из предыдущих ошибок: теперь они избегают масштабных атак с использованием танков и бронетехники. Их новая тактика привела к недавним успехам на Покровском (Красноармейском) направлении, заставив украинские войска отступить и приблизив Москву к ее цели — контролю над всем районом.

По словам Михаила Темпера, командира батареи 21-го батальона Отдельной президентской бригады Украины, российские войска начали использовать быстрые, мобильные подразделения и переняли стратегию, ранее опробованную ЧВК «Вагнер». «Российская армия извлекла уроки и переняла опыт “вагнеров” и сражается, как они», — сетует он.

Новая российская тактика состоит в том, чтобы использовать небольшие пехотные подразделения для атаки с нескольких направлений.

При этом украинцы мало что могут сделать с российскими ударными вертолетами и самолетами, несущими планирующие бомбы. «У нас здесь нет средств ПВО», — признал заместитель командира 72-й механизированной бригады, ведущей бои в Угледаре.

Этот город расположен в 70 километрах к югу от Покровска и сейчас находится под угрозой окружения российскими войсками. Попытка взять Угледар дорого обходятся российским войскам, но и украинские войска «истощены», поэтому у русских больше шансов взять Угледар в ближайшие недели, отмечает Financial Times. Задержки с поставками западного оружия тоже способствуют ухудшению ситуации для ВСУ, заявили командиры.

Они обвинили военное руководство в Киеве в слишком медленном строительстве оборонительных линий и возведении неэффективных траншей и огневых позиций.

«Где наши укрепления?» — задаются вопросом командиры ВСУ. По их словам, все, что было построено с февраля, когда россиянам впервые удалось прорваться, взяв Авдеевку, «неприемлемо». Украинские войска «полагаются на кустарник», который едва скрывает их передвижения, что приводит к «бессмысленным смертям».

В последние недели Украина перебросила подкрепления для укрепления войск под Покровском и активизировала строительство укреплений.

По словам собеседников FT, российские войска также изменили тактику: они замедлили продвижение к Покровску, попытавшись обойти украинские позиции с фланга. А теперь ВС РФ еще и сосредоточилась на территории вокруг Угледара и Курахова, еще одном опорном пункте. Такой подход расширил поле боя и только усложнил ситуацию для слабых оборонительных линий Украины.

«Мы видим, как формируется множество котлов», — сказал Темпер, указывая на участки, где российские войска окружают и отрезают украинские силы, заставляя их отступать. Как показывает карта поля боя, ежедневно обновляемая Deep State, несколько котлов уже начали формироваться.

«У нас много потерь», — жалуется командир 68-й украинской егерской бригады. Отказавшись назвать цифры потерь, он описал свое подразделение как «находящееся в состоянии хаоса»: раненых солдат отправили в госпитали и психиатрические отделения, а здоровых перевели в другие части.

Командир украинского разведывательного подразделения беспилотников прогнозирует «полное разрушение и вероятную оккупацию» Покровска в течение двух-трех месяцев.