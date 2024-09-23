В Херсонской области произошел теракт против главврача больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области, погибла жена главврача, сам он выжил, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«В Алешках теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича» , — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Глава правительства области уточнил, что главврача больницы в Алешках, который оказывает помощь раненым при обстрелах, выслеживали целенаправленно. Алексеенко назвал теракт чудовищным злодеянием.
«Доктора выслеживали целенаправленно. Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей. Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой» , — добавил Алексеенко.