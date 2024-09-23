Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерала Попова

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщал РИА Новости, что защита будет настаивать на допросе бывших сослуживцев генерала Попова, который отказался провести следователь, а также будет добиваться рассмотрения дела по месту совершения преступления в Запорожском гарнизонном военном суде.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои «услуги», считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.