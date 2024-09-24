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Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Строительство жилого дома и бани осуществлено (фигурантами дела. — Прим. ред.) в качестве взятки», — говорится в документах.

Эти объекты, как уточняется в материалах дела, оформлены на ООО «Волжский берег», которым руководил обвиняемый по делу Сергей Бородин.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.

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