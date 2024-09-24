Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова

«Строительство жилого дома и бани осуществлено (фигурантами дела. — Прим. ред.) в качестве взятки», — говорится в документах.
Эти объекты, как уточняется в материалах дела, оформлены на ООО «Волжский берег», которым руководил обвиняемый по делу Сергей Бородин.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.