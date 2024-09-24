В Курской области дрон ВСУ убил замдиректора интерната

«У нас шестого (августа — ред.) погиб замдиректора (Суджанского психоневрологического интерната — ред.). От дрона. Там расстояние, может, 300−400 метров. От дома-интерната до трассы, где произошло это. Там было, сказали, две машины. Коля к одной машине пошел, а Юрий Петрович (замдиректора — ред.) пошел к другой. И вот куда Юрий Петрович пошел, наш замдиректора, его там и накрыл (дрон — ред.). Прямо сразу», — сказала женщина.