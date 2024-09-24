Так, на пост начальника штаба уже назначен офицер, окончивший Московский военный институт в 2001 году, в то время как его предшественник переведен на более низкую должность. На должность заместителя командира полка по военно-политической работе назначен опытный офицер, который уже приступил к исполнению своих обязанностей.