Армия Израиля зафиксировала запуск 20 ракет со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 20 ракет из Ливана. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Как указывается в документе, вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 02:39 и 02:40 (время совпадает с московским), было зафиксировано около пяти снарядов, запущенных со стороны Ливана в направлении Израиля. Кроме того, пять снарядов были зафиксированы после срабатывания сирен в северных районах в 02:57, еще 10 — после воздушной тревоги в 03:11.
Как указывается в заявлении, часть снарядов была перехвачена.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве с целью освобождения похищенных.