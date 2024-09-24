Армия Израиля зафиксировала запуск 20 ракет со стороны Ливана

Как указывается в документе, вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 02:39 и 02:40 (время совпадает с московским), было зафиксировано около пяти снарядов, запущенных со стороны Ливана в направлении Израиля. Кроме того, пять снарядов были зафиксированы после срабатывания сирен в северных районах в 02:57, еще 10 — после воздушной тревоги в 03:11.