По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей

Все это имущество, как говорится в материалах дела, оформлено на ООО «Волжский берег», руководителем которого является обвиняемый по делу Сергей Бородин.
Судя по базам оценки недвижимости, где также указывается на арест, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму семидесятикрато или даже стократно превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.