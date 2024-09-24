Алаудинов сообщил о выводе окруженных военных ВС России в Курской области

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда на ее территорию вошли украинские военные. Алаудинов находится в зоне боевых действий и регулярно информирует о ходе сражений на Курском направлении. Накануне он сообщил, что у ВСУ больше нет ресурсов для прорыва к Курской АЭС. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ продолжают пытаться «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но при этом осознают, что не смогут реализовать изначально запланированный блицкриг.