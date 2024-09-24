Следствие назвало две версии отравления семьи под Красноярском

Супруги дали показания следователям. В частности, мать заявила, что не добавляла посторонних веществ во время приготовления блюд. Сотрудники прокуратуры изъяли в их доме сыпучее вещество светлого цвета и антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Также позже стало известно, что дом семьи в день трагедии обрабатывался дихлофосом. Однако позднее стало известно, что судмедэкспертиза не обнаружила в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства.