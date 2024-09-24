Следствие назвало две версии отравления семьи под Красноярском

Ранее в этот день стало известно, что дом семья обрабатывала аналогом дихлофоса «Варан».
Об отравлении семьи в селе Красная Сопка Красноярского края сообщалось 21 сентября. Пострадавшие обратились за медпомощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. В результате резкого ухудшения самочувствия несовершеннолетние брат и сестра скончались. Позже, 22 сентября, умер третий ребенок, а 23-го числа — четвертый. Взрослые находились в тяжелом состоянии, они пришли в сознание только утром 23 сентября.
Как сообщило управление Россельхознадзора, магазин, где отравившаяся семья купила пельмени с курицей, продавал продукты с нарушениями ветеринарных требований. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть»).
Супруги дали показания следователям. В частности, мать заявила, что не добавляла посторонних веществ во время приготовления блюд. Сотрудники прокуратуры изъяли в их доме сыпучее вещество светлого цвета и антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Также позже стало известно, что дом семьи в день трагедии обрабатывался дихлофосом. Однако позднее стало известно, что судмедэкспертиза не обнаружила в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства.