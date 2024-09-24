Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали

«Центральным районным судом Омска рассмотрены и удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного по статье “террористический акт”. Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — рассказали в пресс-службе.