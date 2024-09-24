Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, два подростка из Омска устроили поджег вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Позже их задержали сотрудники УФСБ.
«Центральным районным судом Омска рассмотрены и удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного по статье “террористический акт”. Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — рассказали в пресс-службе.
Молодые люди будут находиться в следственном изоляторе до 21 ноября. Расследование продолжается.