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Подростков, устроивших поджог вертолета в Омске, арестовали

ОМСК, 24 сен — РИА Новости. Двое 16-летних подростков, которые подожгли вертолет в Омске, арестованы на два месяца, рассказали в пресс-службе центрального районного суда Омска.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, два подростка из Омска устроили поджег вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Позже их задержали сотрудники УФСБ.

«Центральным районным судом Омска рассмотрены и удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного по статье “террористический акт”. Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — рассказали в пресс-службе.

Молодые люди будут находиться в следственном изоляторе до 21 ноября. Расследование продолжается.