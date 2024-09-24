В Биробиджане задержали агента СБУ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети интернет. Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в городе Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов ОАО “РЖД”», — говорится в релизе.