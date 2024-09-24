Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух членов банды Басаева приговорили к 24 и 25 годам заключения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам колонии членов банды Басаева Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева по уголовному делу о теракте в Чеченской Республике в 2005 году, в котором погибли 15 человек и 36 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд рассмотрел дело в отношении Дудиева и Донашева и постановил признать их виновными в совершении преступления. По совокупности преступлений назначить Дудиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, Донашеву — на 25 лет», — говорится в приговоре.

Дудиев и Донашев будут отбывать наказание в колониях строгого режима, они лишены воинского звания.

В составе банды Басаева Дудиев и Донашев ранее были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Судом было доказано, что Дудиев и Донашев принимали активное участие в нападении на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих.

В июле 2005 года в составе банды Арсанакаева и Заитова, находясь в станице Новощедринской Чеченской Республики, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, чтобы использовать его тело при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики. По данным следственного управления СК РФ по Чеченской Республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находился труп ранее похищенного мужчины, переодетого в форму военнослужащего ВС РФ. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из обвиняемых выстрелил по автомобилю и после начала следственно-оперативных мероприятий член группировки привел взрывное устройство в действие. В результате погибли 15 человек, 36 пострадали. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре 2005 года главари банды Заитов и Арсанакаев были уничтожены при сопротивлении во время задержания. В мае 2008 года Верховным судом Чеченской Республики участники банды Асланбек Витригов, Анзор Агамерзаев и Аюб Тунтуев за совершение преступлений в составе банды осуждены на 17, 19 и 24 года лишения свободы. Сурхо Даутов в октябре 2005 года выехал за пределы страны и скрылся на территории Республики Казахстан, откуда 12 мая 2010 года был экстрадирован в Россию.