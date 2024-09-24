Двух членов банды Басаева приговорили к 24 и 25 годам заключения

В июле 2005 года в составе банды Арсанакаева и Заитова, находясь в станице Новощедринской Чеченской Республики, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, чтобы использовать его тело при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики. По данным следственного управления СК РФ по Чеченской Республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находился труп ранее похищенного мужчины, переодетого в форму военнослужащего ВС РФ. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из обвиняемых выстрелил по автомобилю и после начала следственно-оперативных мероприятий член группировки привел взрывное устройство в действие. В результате погибли 15 человек, 36 пострадали. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.