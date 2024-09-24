Двух членов банды Басаева приговорили к 24 и 25 годам заключения

«Суд рассмотрел дело в отношении Дудиева и Донашева и постановил признать их виновными в совершении преступления. По совокупности преступлений назначить Дудиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, Донашеву — на 25 лет», — говорится в приговоре.
Дудиев и Донашев будут отбывать наказание в колониях строгого режима, они лишены воинского звания.
В составе банды Басаева Дудиев и Донашев ранее были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Судом было доказано, что Дудиев и Донашев принимали активное участие в нападении на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих.
В июле 2005 года в составе банды Арсанакаева и Заитова, находясь в станице Новощедринской Чеченской Республики, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, чтобы использовать его тело при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики. По данным следственного управления СК РФ по Чеченской Республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находился труп ранее похищенного мужчины, переодетого в форму военнослужащего ВС РФ. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из обвиняемых выстрелил по автомобилю и после начала следственно-оперативных мероприятий член группировки привел взрывное устройство в действие. В результате погибли 15 человек, 36 пострадали. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.
В сентябре 2005 года главари банды Заитов и Арсанакаев были уничтожены при сопротивлении во время задержания. В мае 2008 года Верховным судом Чеченской Республики участники банды Асланбек Витригов, Анзор Агамерзаев и Аюб Тунтуев за совершение преступлений в составе банды осуждены на 17, 19 и 24 года лишения свободы. Сурхо Даутов в октябре 2005 года выехал за пределы страны и скрылся на территории Республики Казахстан, откуда 12 мая 2010 года был экстрадирован в Россию.