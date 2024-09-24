Алаудинов сообщил о видеодоказательствах создания концлагерей ВСУ в курском приграничье

«У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население», — сказал Алаудинов в эфире «Соловьев Live».
По словам командира «Ахмата», отдельных пожилых граждан ВСУ оставляют. «Есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — заключил он.
Как пояснил ТАСС Алаудинов, Россия имеет на руках «видео- и фотодоказательства о террористических преступлениях режима Зеленского». Такие материалы в сеть выкладывают в том числе сами боевики ВСУ.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва имеет информацию о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они помещают местных жителей.