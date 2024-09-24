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Алаудинов сообщил о видеодоказательствах создания концлагерей ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия имеет на руках видеодоказательства террористических преступлений Киева, в том числе создания концентрационных лагерей на территории Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«У нас на руках есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население», — сказал Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По словам командира «Ахмата», отдельных пожилых граждан ВСУ оставляют. «Есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — заключил он.

Как пояснил ТАСС Алаудинов, Россия имеет на руках «видео- и фотодоказательства о террористических преступлениях режима Зеленского». Такие материалы в сеть выкладывают в том числе сами боевики ВСУ.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва имеет информацию о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они помещают местных жителей.