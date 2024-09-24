СК раскрыл, что нашли в пробах отравившейся семьи в Красноярском крае

Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления — накануне они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. За несколько дней в больнице умерли четверо детей. Их родители пришли в сознание 23 сентября, они остаются под наблюдением врачей.