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ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.

Кроме того, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.

Также, российские войска ударили по скоплениям украинских войск и военной техники в 149 районах.

Средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен».

Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировали в марте 2022 года главари полка «Азов»* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

* Запрещенная в России террористическая организация.