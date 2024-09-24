ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.