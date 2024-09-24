ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — говорится в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
Кроме того, под ударом оказались объекты энергетики, обслуживающие украинскую оборонку, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству дронов и склад ГСМ.
Также, российские войска ударили по скоплениям украинских войск и военной техники в 149 районах.
Средства ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен».
Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировали в марте 2022 года главари полка «Азов»* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.
* Запрещенная в России террористическая организация.