Производитель дихлофоса прокомментировал ситуацию с отравлением семьи

Ранее во вторник в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи в Красноярском крае обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар» (один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств массового сегмента).
В региональном управлении следкома отметили, что следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли флаконы инсектицидных аэрозольных средств, назначена химическая экспертиза для определения состава содержимого баллонов и их влияния на организм человека.
«Мы в курсе… Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — сказал собеседник агентства, уточнив, что пока завод не получал никаких запросов со стороны правоохранительных органов.
На заводе также добавили, что за 30 лет производства случаев, когда бы продукция компании стала причиной смерти человека, зафиксировано не было.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления- использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Между тем в ГСУ продолжает рассматривать несколько версий отравления, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.