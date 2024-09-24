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Отец погибших под Красноярском детей впервые ответил на вопросы журналистов

Отец детей, которые скончались от отравления в Красноярском крае, впервые рассказал журналистам о своем состоянии. Слова мужчины приводит телеканал 360.

Источник: Прокуратура Красноярского края

«Нормально [себя чувствую]. Мне пока нельзя разговаривать», — сказал он с трудом.

На вопрос о состоянии жены мужчина не ответил, звонок прервался.

Ранее в Минздраве Красноярского края заявили, что состояние супругов удовлетворительное, они находятся в сознании.

Четверо детей пары — 6, 11, 12 и 13 лет — умерли от отравления неустановленным веществом. В прокуратуре региона сообщили, что на данный момент приоритетной является версия об отравлении семьи аэрозольным препаратом от насекомых (дихлофосом), которым обрабатывалось помещение дома.

Источник в правоохранительных органах назвал средство, которым брызгали в доме. Это дихлофос «Варан».

В свою очередь в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярском краю и Хакасии заявили, что рассматривают все версии произошедшего, в том числе употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.