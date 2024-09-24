Минобороны рассказало о потерях ВСУ при ударе полуторатонной бомбы

«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении.
Всего ВСУ за сутки потеряли до 2030 человек убитыми и ранеными, следует из ежедневной сводки военного ведомства.
12 сентября власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из 29 населенных пунктов Купянского района. По словам главы администрации региона Олега Синегубова, всего нужно было вывезти 269 детей.
Минобороны России в последние месяцы не раз заявляло об улучшении позиций в Харьковской области. ВСУ еще в мае признавали отход на другие позиции близ Купянска «в результате интенсивного огневого воздействия противника». О том, что российские силы продвигаются на харьковском направлении, говорил и президент Украины Владимир Зеленский.