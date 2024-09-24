Минобороны рассказало о потерях ВСУ при ударе полуторатонной бомбы

Минобороны России в последние месяцы не раз заявляло об улучшении позиций в Харьковской области. ВСУ еще в мае признавали отход на другие позиции близ Купянска «в результате интенсивного огневого воздействия противника». О том, что российские силы продвигаются на харьковском направлении, говорил и президент Украины Владимир Зеленский.