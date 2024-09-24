В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Помимо этого, бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Кроме того, удалось отразить две атаки украинских солдат в направлении Малой Локни и Обуховки. В результате противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными, а также два автомобиля, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.