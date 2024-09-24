Российские войска взяли Угледар в клещи

«Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ — ред.) фактически невозможна. И даже уже некоторые круги на Украине, которые находятся рядом с министерством обороны, говорят о том, что ротация невозможна, 72-я бригада вооруженных формирований Украины находится в плачевном состоянии. И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.