За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 360 человек. Всего за время боев на курском направлении потери Киева составили более 16 700 военнослужащих.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили две атаки противника в направлении Малой Локни и Обуховки.
Они также отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь.
Российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 360 военнослужащих, и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Четырех военнослужащих ВСУ взяли в плен.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 16 700 военнослужащих, 127 танков, 61 боевую машину пехоты, 95 бронетранспортеров, 809 боевых бронированных машин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной техники, из них 11 инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
Заявления Алаудинова
ВСУ массово покидают занятые в Курской области позиции, заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.
Он также рассказал, что грузинские наемники, воюющие на стороне Киева, разграбили село Погребки Суджанского района и вынесли оттуда тракторы и пшеницу.