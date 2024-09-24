СКР проверяет несколько версий отравления семьи в Красноярском крае

«Пока отрабатываем все версии», — ответил представитель ведомства на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
21 сентября в Назаровском районе семья из шести человек с признаками отравления обратилась в медучреждение села Красная Сопка. Накануне они поужинали курицей и пельменями, которые приобрели в местном магазине. Позднее все четыре ребенка — 13-летний мальчик и девочки 6, 12 и 11 лет — скончались. Судебно-медицинская экспертиза показала, что их смерть наступила в результате «токсического действия неустановленного вещества».
Состояние родителей оценивается как удовлетворительное. Представитель регионального СКР рассказал ТАСС, что супругов могут выписать до 27 сентября.
В СКР ранее рассказали «Ъ», что в день отравления отец семьи обрабатывал квартиру дихлофосом, заблаговременно попросив жену погулять с детьми на улице. По предварительной информации, во взятых на месте происшествия пробах были обнаружены следы вещества, входящего в состав дихлофоса.
Прокуратура также рассматривала версию об отравлении продуктами, приобретенными в сельском магазине. Следственные органы открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекший смерть двух или более лиц). Еще одной версией является отравление семьи продуктами собственного подсобного хозяйства.