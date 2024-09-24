СКР проверяет несколько версий отравления семьи в Красноярском крае

21 сентября в Назаровском районе семья из шести человек с признаками отравления обратилась в медучреждение села Красная Сопка. Накануне они поужинали курицей и пельменями, которые приобрели в местном магазине. Позднее все четыре ребенка — 13-летний мальчик и девочки 6, 12 и 11 лет — скончались. Судебно-медицинская экспертиза показала, что их смерть наступила в результате «токсического действия неустановленного вещества».