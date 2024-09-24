Украинские десантники начали самовольно покидать позиции в ДНР

«Военнослужащие 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ начали самостоятельно покидать свои позиции в оккупированной части ДНР в связи с наплевательским отношением к ним со стороны командиров, отсутствием гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, а так же в связи с хроническим отсутствием подвоза продуктов питания и длительного пребывания на передовой без ротации. Позиции самостоятельно покинули 10 человек», — сказал представитель силовых структур.