В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Троих готовивших побег из колонии осужденных обезвредили в Нижегородской области, изъята экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, осужденные, находясь на территории ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и пропагандировали радикальные религиозные догматы среди осужденных.
«Кроме того, в период с августа по сентябрь 2024 года, находясь в колонии, подозреваемые разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления к побегу и дезорганизации деятельности исправительного учреждения противоправные действия заключенных пресечены в результате проводимых совместных мероприятий сотрудников СК России, УФСБ России, ГУФСИН России и ГУ МВД России по Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обыска у подозреваемых изъята экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи. Подозреваемые изолированы от иных заключенных и этапированы в следственный изолятор.
Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), статья 313 УК РФ (покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), статье 321 УК РФ (покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
Мужская исправительная колония строгого режима № 6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.