В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных

«Кроме того, в период с августа по сентябрь 2024 года, находясь в колонии, подозреваемые разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления к побегу и дезорганизации деятельности исправительного учреждения противоправные действия заключенных пресечены в результате проводимых совместных мероприятий сотрудников СК России, УФСБ России, ГУФСИН России и ГУ МВД России по Нижегородской области», — говорится в сообщении.