Что известно о деле рэпера Шона «Дидди» Комбса

Чем известен Шон «Дидди» Комбс
В конце 1990-х годов американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) прославился благодаря дебютному альбому «No Way Out», за который получил Grammy. Туда вошли, в том числе, такие композиции как «Last Night» и «I"ll Be Missing You». Однако в последние годы внимание СМИ к легенде музыки 90-х связано не музыкальными достижениями, а с громким секс-скандалом. 16 сентября газета The New York Times сообщила, что 54-летнего музыкального магната задержали в Манхэттене. Позже ему были предъявлены обвинения в торговле людьми и организации проституции, сообщила телерадиокомпания CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.
Конфликт с Кассандрой Вентурой
Первая волна обвинений появилась ранее после заявления бывшей подруги Комбса, певицы Кассандры Вентуры, в котором она рассказала о многолетнем сексуальном и физическом насилии со стороны артиста. Несмотря на то, что конфликт был урегулирован во внесудебном порядке, это послужило катализатором для других женщин, которые также выступили с обвинениями против Комбса.
В мае 2023 года телеканал CNN опубликовал запись жестокого избиения девушки.
Новые обвинения и свидетели
После урегулирования дела с Вентурой, против Комбса стали поступать новые иски от женщин, утверждающих, что они подвергались сексуальному насилию. В декабре 2023 года еще одна предполагаемая жертва заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в 2003 году, когда ей было 17 лет. В феврале 2024 года музыкальный продюсер Родни Джонс обвинил Комбса в сексуализированном насилии
Следствие опросило более 50 свидетелей и ожидается, что количество заявлений будет расти. На знаменитых вечеринках рэпера, известных как «Freak Offs», присутствовали многие звезды Голливуда, включая Джастина Бибера, Дженнифер Лопес и Jay-Z. Теперь эти личности также могут быть втянуты в расследование.
Также Комбса обвиняют в использовании своего лейбла звукозаписи Bad Boy Entertainment для рэкета и других незаконных действий, связанных с торговлей людьми, вовлечением в проституцию и препятствованием правосудию. В 14-страничном обвинительном заключении утверждается, что Комбс был ключевой фигурой в создании сложной схемы секс-торговли, которая охватывает несколько десятилетий.
Согласно обвинительному заключению, Комбс нападал на женщин, угрожал им физическим насилием и препятствованием карьере. В домах рэпера в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски, в ходе которых были найдены наркотики, оружие и другие свидетельства незаконной деятельности.
Шон Джон Комбс задержан, суд отклонил просьбу о выходе под залог. По предъявленным обвинениям ему может грозить вплоть до пожизненного срока. Комбс не признает свою вину.
Реакция Комбса и его команды
Команда Комбса выразила разочарование обвинениями, утверждая, что рэпер сотрудничал со следствием и добровольно приехал в Нью-Йорк в ожидании предъявления обвинений. В официальном заявлении адвокаты рэпера называют обвинения «оскорбительными и возмутительными» и настаивают на его невиновности.
Последствия для карьеры
Несмотря на огромный успех в музыкальной индустрии, статус одного из самых влиятельных продюсеров и предпринимателей, будущее Комбса остается под угрозой. Пик его музыкальной карьеры пришелся на конец 1990-х и 2000-е, но теперь Пи Дидди могут ожидать серьезные последствия в виде отмены и лишения всех активов. Прокуроры требуют конфискации всех его бизнесов и имущества.