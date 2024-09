Что известно о деле рэпера Шона «Дидди» Комбса

В конце 1990-х годов американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс) прославился благодаря дебютному альбому «No Way Out», за который получил Grammy. Туда вошли, в том числе, такие композиции как «Last Night» и «I"ll Be Missing You». Однако в последние годы внимание СМИ к легенде музыки 90-х связано не музыкальными достижениями, а с громким секс-скандалом. 16 сентября газета The New York Times сообщила, что 54-летнего музыкального магната задержали в Манхэттене. Позже ему были предъявлены обвинения в торговле людьми и организации проституции, сообщила телерадиокомпания CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.