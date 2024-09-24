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Израильские ВВС наносят масштабные удары по «Хезболле» в Ливане

За последние сутки израильские ВВС провели самые масштабные авиаудары по «Хезболле» в Ливане, атаковав более 1600 объектов, включая склады с оружием. Операция «Стрелы севера» объявлена одной из самых смертоносных со времен конфликта 2006 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Авиаудары, которые были нанесены за последние сутки по объектам «Хезболлы» в Ливане, являются самыми масштабными в истории израильских ВВС. Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного офицера израильской авиации.

По информации ЦАХАЛ, в течение дня в южной части Ливана и в долине Бекаа было атаковано более 1600 объектов «Хезболлы», в основном — здания, где хранилось оружие.

Источник в ВВС отметил, что такие широкомасштабные удары «меняют оперативную ситуацию на севере, меняют реальность».

Он также подчеркнул, что у «Хезболлы» было два основных ресурса, которые она развивала на протяжении десятилетий: элитные силы «Радван» и ее арсенал ракет и беспилотников. 20 сентября израильский авиаудар уничтожил верховное командование сил «Радвана», ответственное за запланированное вторжение в Израиль. В течение последнего дня ракеты и беспилотники «Хезболлы» подвергались атакам по всей территории Ливана.

Израиль продолжает наносить удары по ливанской территории уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера», целью которой является инфраструктура ливанской группировки «Хезболла», созданная за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть свои дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, скрывает оружие. Обстрел 23 сентября стал «самым смертоносным» со времен конфликта Израиля с «Хезболлой» в 2006 году, сообщило агентство Associated Press. По данным Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, и не менее 490 погибли.