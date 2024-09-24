Израильские ВВС наносят масштабные удары по «Хезболле» в Ливане

Израиль продолжает наносить удары по ливанской территории уже несколько дней подряд. 23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера», целью которой является инфраструктура ливанской группировки «Хезболла», созданная за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть свои дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, скрывает оружие. Обстрел 23 сентября стал «самым смертоносным» со времен конфликта Израиля с «Хезболлой» в 2006 году, сообщило агентство Associated Press. По данным Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, и не менее 490 погибли.