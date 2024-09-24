Алаудинов заявил, что российские военные остановили ВСУ в Курской области

«Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»).



По его словам, российская армия уже освободила 12 населенных пунктов из числа захваченных ВСУ. «Противник понес очень большие потери. Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет, пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он потерял уже, получается, 12 населенных пунктов», — рассказал командир спецназа.



Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».