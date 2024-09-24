Защищающий УПЦ депутат Рады Дмитрук подтвердил задержание

25 августа прокуратура Украины заочно предъявила политику обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий покинул страну, причем сделал это нелегально. Затем в Государственном бюро расследований Украины подтвердили информацию о нелегальном пересечении границы и в связи с этим возбудили против депутата новое уголовное дело. 29 августа власти Украины объявили Дмитрука в международный розыск. Сам депутат называл все обвинения сфабрикованными и заявлял, что на него готовят покушение по политическим мотивам, и что ежедневно получает угрозы.