Защищающий УПЦ депутат Рады Дмитрук подтвердил задержание

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, выступающий в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ), подтвердил свое задержание.
Ранее украинское издание «Страна» сообщило со ссылкой на источники в окружении политика о его задержании в Лондоне.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский требует моей срочной экстрадиции. Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями, после этого прошло судебное заседание. Скажу одно, я остаюсь с вами на связи», — сказал Дмитрук на видео в своем Telegram-канале. Парламентарий не сообщил об итогах судебного заседания и где оно проходило, при этом видео записано на улице.
В британской газете The Independent вышло интервью Дмитрука, в котором он рассказал о политическом преследовании со стороны властей в Киеве из-за поддержки УПЦ. The Independent также сообщила, что украинские власти через суд добиваются экстрадиции депутата на основании обвинений в хулиганстве. Согласно газете, речь идет об инциденте, якобы имевшем место в 2020 году, когда депутат «силой пытался прорваться на политическое собрание». По информации издания, заседание во вторник должно было пройти в Вестминстерском магистратском суде.
По данным «Страны», суд в Лондоне отказался заключать Дмитрука под стражу. Следующее заседание состоится через месяц. Как проинформировало издание, депутат записал видео на выходе из суда.
25 августа прокуратура Украины заочно предъявила политику обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий покинул страну, причем сделал это нелегально. Затем в Государственном бюро расследований Украины подтвердили информацию о нелегальном пересечении границы и в связи с этим возбудили против депутата новое уголовное дело. 29 августа власти Украины объявили Дмитрука в международный розыск. Сам депутат называл все обвинения сфабрикованными и заявлял, что на него готовят покушение по политическим мотивам, и что ежедневно получает угрозы.