В России выявили два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC

«Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России… Так, зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC в Ростовской области и в Уфе», — говорится в сообщении.