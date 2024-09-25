В России выявили два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора отслеживают ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC, он быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.
«Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России… Так, зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC в Ростовской области и в Уфе», — говорится в сообщении.
XEC — это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних вариантов FLiRT омикрона.
Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости, Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.