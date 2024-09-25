При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

Как следует из материалов, обыски проводились по месту жительства и работы. Найденная сумма не соответствовала официальному доходу фигуранту дела и поэтому, что, как полагает следствие, свидетельствует о незаконном происхождении денег.
Ранее сообщалось, что в деле Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи «квадратов» и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, их арестовали,
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.