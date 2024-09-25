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Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах дела.

В документах подчеркивается, что обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», при этом в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».

На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.