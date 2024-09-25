Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

В документах подчеркивается, что обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», при этом в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».