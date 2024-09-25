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Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Иванова денег

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следствие считает, что крупная сумма денег, найденная при обысках по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, свидетельствует об их незаконном происхождении, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Из материалов дела следует, что сумма не соответствовала официальному доходу фигуранту дела.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания».

расследование