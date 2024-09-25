NY Post: в США поймали убийцу спустя 14 лет после его проезда на красный свет

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американские правоохранители смогли задержать подозреваемого в убийстве после того, как тот был остановлен за проезд на красный сигнал светофора, сообщает газета The New York Post.
43-летний Тимоти Хикерсон является основным подозреваемым в убийстве 23-летнего Шейна Донахью в штате Вирджиния в 2010 году. На прошлой неделе полицейские округа Флэглер в штате Флорида остановили Хикерсона после того, как тот нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет.
По словам издания, Хикерсон был шокирован после того, как узнал, что его задерживают не только за нарушение ПДД, но и по подозрению в убийстве.
Подозреваемый будет некоторое время находиться под стражей во Флориде, после чего будет перевезен в Вирджинию.