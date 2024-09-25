Следствие сочло незаконным происхождение найденных по делу Тимура Иванова денег

Однако сам Иванов утверждает, что такая индексация произошла из-за увеличения фактических объемов строительства и настаивает на том, что все три корпуса успешно введены в эксплуатацию и сейчас функционируют. Он добавил, что не знает, кто принимал эти объекты на местах, поскольку конкурсные процедуры проводились не в Минобороны, а среди сторонних организаций, в том числе Главного военного строительного управления по спецобъектам и Главного управления обустройства войск.