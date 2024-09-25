Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью

«Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная “подпитка”, и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян», — объяснил эксперт.