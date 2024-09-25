Россиян предупредили о крупной волне мошеннических атак осенью

«Эксперты научно-исследовательской лаборатории “Лингвобезопасность и психология информационного воздействия” Президентской академии прогнозируют крупную волну мошеннических атак с использованием технологии “дипфейк”. По их прогнозам, пик атак придется уже на эту осень», — говорится в сообщении.
Причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин.
«Во-первых, программы, при помощи которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Во-вторых, украинский режим оказался в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная “подпитка”, и возможность поддержать моральный настрой собственного населения за счет неприятностей россиян», — объяснил эксперт.
В настоящий момент мошенники используют в своих схемах статусных и медийных персон. Один из примеров — августовские обзвоны от лица мэра Москвы.
«В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их “непосредственные руководители” или “близкие родственники” с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам», — рассказала эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.