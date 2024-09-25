СК раскрыл результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья

Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.