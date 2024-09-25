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В СК назвали основные версии гибели детей под Красноярском

Это употребление пищи с неизвестным веществом и отравление путем вдыхания паров аэрозоля.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Упoтребление пищи с нeизвестным веществом общетоксического действия и вдыхание паров инсектицидного аэрoзоля двe основныe вeрсии отравлении семьи в Крaсноярском крае, где погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Основные версии следствия отравления членов семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля», — заявили в ведомстве.

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