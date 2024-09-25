Израиль сообщил о серии ночных авиаударов по объектам «Хезболлах» в Ливане

По ее информации, целью атак стали объекты инфраструктуры, оружейные склады, ракетные установки и иные военные объекты шиитских формирований.
«После удара по нескольким складам с оружием “Хезболлах” были зафиксированы вторичные детонации, что указывает на присутствие большого количества вооружений внутри объектов, которые подверглись ударам», — говорится в заявлении.
Армия также сообщила об ударе по ракетной установке, использовавшейся этим утром для запуска ракеты класса земля — земля в направлении Тель-Авива. Она находилась в районе населенного пункта Нафахия в Южном Ливане, проинформировали в пресс-службе.