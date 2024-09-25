ФСБ: в Дагестане задержаны пособники телефонных мошенников с Украины

ФСБ сообщила, что в Дагестане были задержаны пять человек. Спецслужба считает их пособниками украинских телефонных мошенников, которые причастны к хищению средств у россиян. Предварительный ущерб оценивается в более чем 100 млн руб., его окончательный размер может вырасти из-за поступающих сведений, уточнили ведомстве.