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ФСБ: в Дагестане задержаны пособники телефонных мошенников с Украины

ФСБ сообщила, что в Дагестане были задержаны пять человек. Спецслужба считает их пособниками украинских телефонных мошенников, которые причастны к хищению средств у россиян. Предварительный ущерб оценивается в более чем 100 млн руб., его окончательный размер может вырасти из-за поступающих сведений, уточнили ведомстве.

Как отмечает ФСБ, задержанные с помощью фиктивных документов заключали с российскими операторами договоры на услуги многоканальной IP-телефонии. Затем они предоставляли доступ к системе связи мошенникам, добавили в ведомстве.

«После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины. С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам», — рассказали в ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о соучастии в мошенничестве (5 ст. 33 — ч. 4 ст. 159). У подозреваемых прошли обыски по их местам жительства и работы, изъяты носители информации, а также средства связи и оргтехника.

Правоохранители также проверяют версию об использовании полученных мошенниками средств для финансирования ВСУ. Всего, по сведениям ФСБ, в различных регионах по фактам мошеннических действий с использованием средств связи задержанных заведено более 190 дел.

ФСБ