ФСБ: в Дагестане задержаны пособники телефонных мошенников с Украины

Как отмечает ФСБ, задержанные с помощью фиктивных документов заключали с российскими операторами договоры на услуги многоканальной IP-телефонии. Затем они предоставляли доступ к системе связи мошенникам, добавили в ведомстве.
«После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины. С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам», — рассказали в ФСБ.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о соучастии в мошенничестве (5 ст. 33 — ч. 4 ст. 159). У подозреваемых прошли обыски по их местам жительства и работы, изъяты носители информации, а также средства связи и оргтехника.
Правоохранители также проверяют версию об использовании полученных мошенниками средств для финансирования ВСУ. Всего, по сведениям ФСБ, в различных регионах по фактам мошеннических действий с использованием средств связи задержанных заведено более 190 дел.