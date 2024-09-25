Источник сообщил о следственных действиях в отношении экс-мэра Сочи

Бурлев был заместителем Копайгородского, а после его отставки какое-то время исполнял обязанности главы города. Но, как сообщали РИА Новости в администрации Сочи в августе, Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году.