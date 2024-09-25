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Источник сообщил о следственных действиях в отношении экс-мэра Сочи

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следственные действия проводятся в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который отправился добровольцем на СВО, сообщили РИА Новости осведомленные источники.

Источник: РИА "Новости"

«Проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Так он ответил на вопрос, действительно ли Копайгородского задержали.

Другой источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что информация соответствует действительности.

При этом у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева проходят обыски, добавил источник РИА Новости в силовых структурах.

Бурлев был заместителем Копайгородского, а после его отставки какое-то время исполнял обязанности главы города. Но, как сообщали РИА Новости в администрации Сочи в августе, Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году.

Об участии Копайгородского в СВО в добровольческом отряде стало известно около двух недель назад. В отставку он ушел в мае из-за перехода на новое место работы.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.