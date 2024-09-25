Олбани
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. По порту Южное Одесской области, куда вчера отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Национальная полиция Украины

«Около 23 часов 24 сентября в городе Южный слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС», — сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Пансионат «Чабанка» и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.