«Около 23 часов 24 сентября в городе Южный слышали мощный взрыв со стороны порта. После взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС», — сказал собеседник агентства.
По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Пансионат «Чабанка» и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.