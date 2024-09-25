Подполье рассказало об ударе по одесскому порту Южное

По данным собеседника агентства, второй взрыв произошел через пару минут в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Пансионат «Чабанка» и прилегающая территория используются военными Украины. Сопротивлением были замечены иностранные офицеры возле центра радиоэлектронной разведки в/ч 48657, который располагается недалеко от пансионата.