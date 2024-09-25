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ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группировка войск «Юг» освободила населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), противник потерял до 835 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

По данным МО РФ, противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.