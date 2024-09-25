ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР

По данным МО РФ, противник потерял до 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М114, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены семь складов боеприпасов.